В Белгородской области сообщили об артиллерийских обстрелах со стороны ВСУ
2022-10-07
14:28
Губернатор Белгородской области сообщил об обстрелах населенных пунктов со стороны украинской армии.
В своем официальном Telegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстрелах населенных пунктов со стороны украинской армии
"Ведется обстрел поселков Дальний и Щетиновка", — написал чиновник.
По словам губернатора, ранение получил местный житель, но "его жизни ничего не угрожает". Оба населенных пункта находятся на границе России и Украины.
Опубликовано: Максим Алексеев
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