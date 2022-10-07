В Белгородской области сообщили об артиллерийских обстрелах со стороны ВСУ

Губернатор Белгородской области сообщил об обстрелах населенных пунктов со стороны украинской армии.

В своем официальном Telegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстрелах населенных пунктов со стороны украинской армии

"Ведется обстрел поселков Дальний и Щетиновка", — написал чиновник.

По словам губернатора, ранение получил местный житель, но "его жизни ничего не угрожает". Оба населенных пункта находятся на границе России и Украины.