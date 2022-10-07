Mash: рэпер Паша Техник впал в кому из-за передозировки седативными препаратами

По сообщению Telegram-канала Mash, российский рэпер Паша Техника впал в кому из-за передозировки седативными препаратами. В настоящее время он находится в Боткинской больнице.

Хип-хоп и рэп-исполнитель Паша Техник смешал бутират, кодеин и ксанакс, а после получил передозировку от употребления химического вещества на основе седативных препаратов. Скорую помощь вызвала экс-супруга музыканта Ева Карицкая.

Паша Техник страдает эпилепсией, что усугубило ситуацию. В больнице у него произошел второй приступ: музыкант начал задыхаться, изо рта пошла пена. Пошла врачи диагностировали кому.

О том, что российский музыкант оказался в реанимации, стало известно ранее в пятницу. Подруга рэпера Катерина Маевская написала сообщение об инциденте в своем Telegram-канале.

Маевская отметила, что в врачи не сообщают ей о состоянии Паши Техника. При этом экс-супруга Карицкая пожелала «гореть в аду» людям, которые знали, что у музыканта эпилепсия и все равно предлагали ему наркотические вещества.