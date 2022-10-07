Лукашенко подарил Путину на день рождения сертификат на трактор «Belarus»

Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург для участия в неформальном саммите СНГ и с целью поздравить Владимира Путина с семидесятилетием.

Днём 7 октября Александр Лукашенко прибыл к месту, где будет проходить саммит Содружества независимых государств. Также в этот день Владимир Путин отмечает своё семидесятилетие, и присутствовавшие на месте журналисты поинтересовались у Лукашенко, что же он подарит президенту России.

Пресс-служба Александра Лукашенко опубликовала в Telegram-канале "Пул Первого" фото сертификата, который белорусский президент сегодня подарит Путину. Согласно сертификату, от Лукашенко Владимиру Путину достанется трактор "Belarus".