Российская армия освободила два населенных пункта в ДНР
2022-10-07
14:48
На Артемовском направлении российская армия освободила населенные пункты Отрадовка и Веселая долина.
В Telegram-канале штаба Донецкой Народной Республики сообщили об освобождении российскими войсками населенных пунктов Отрадовка и Веселая долина на Артемовском направлении.
"По состоянию на 7 октября 2022 года на Артемовском направлении освобождены населенные пункты Отрадовска и Веселая Долина", — написано в публикации.
В штабе ДНР уточнили, что украинская армия потеряла 120 человек убитыми и три боевые машины пехоты.
Опубликовано: Максим Алексеев
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