Российская армия освободила два населенных пункта в ДНР

На Артемовском направлении российская армия освободила населенные пункты Отрадовка и Веселая долина.

В Telegram-канале штаба Донецкой Народной Республики сообщили об освобождении российскими войсками населенных пунктов Отрадовка и Веселая долина на Артемовском направлении.

"По состоянию на 7 октября 2022 года на Артемовском направлении освобождены населенные пункты Отрадовска и Веселая Долина", — написано в публикации.

В штабе ДНР уточнили, что украинская армия потеряла 120 человек убитыми и три боевые машины пехоты.