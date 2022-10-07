Российские войска отбили попытку наступления ВСУ на Купянском направлении

Генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские войска отбили попытку наступления ВСУ, уничтожив 80 украинских солдат и 5 танков.

7 октября официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что служащие Вооружённых сил РФ успешно пресекли очередную провальную попытку украинской армии совершить наступление на Купянском направлении фронта.

Конашенков пояснил, что российские солдаты уничтожили более 80 бойцов ВСУ, а также 5 танков, 4 боевые машины пехоты, 10 единиц военной техники и САУ немецкого производства в районах населённых пунктов Першотравневое, Кисловка, Табаевка, Берестовое.