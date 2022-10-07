Эрдоган анонсировал встречу с Путиным в ближайшие три-четыре дня

Турецкий президент Реджеп Эрдоган анонсировал личную встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным в ближайшие три-четыре дня, а также поздравил президента России с днем рождения.

Президент Турции Реджеп Эрдоган поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина с днем рождения и заявил, что надеется на очную встречу в ближайшие три-четыре дня. Эрдоган подчеркнул, что для подобной встречи «все готово».

Ранее Эрдоган и Путин обсудили ситуацию в Украине в ходе продолжительного телефонного разговора. Кроме того, разговор касался улучшения турецко-российских отношений.

Эрдоган подтвердил, что официальная Анкара готова приложить все усилия для того, чтобы «разрешись украинский кризис» в контексте, который будет устраивать все стороны конфликта. Путин напомнил, что в конце сентября 2022 года призвал украинские власти «немедленно прекратить огонь и все боевые действия на российской территории, чтобы вернуться за стол переговоров».

Накануне президент Турции заявил, что на сегодняшний день является единственным лидером, который может вести диалог как с президентом России Владимиром Путиным, так и президентом Украины Владимиром Зеленским.