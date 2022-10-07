Минобороны РФ: российские солдаты пресекли попытку ВСУ форсировать реку Жеребец

В Минобороны РФ заявили, что российские солдаты уничтожили свыше 30 солдат ВСУ при попытке форсировать реку Жеребец.

В пятницу, 7 октября 2022 года, представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в пресс-релизе заявил о том, что российские военнослужащие пресекли попытку Вооружённых сил Украины форсировать реку Жеребец на Краснолиманском направлении фронта.

Конашенков уточнил, что в результате грамотных действий служащих ВС РФ были уничтожены более тридцати единиц личного состава ВСУ, а также двенадцать единиц вооружения противника.