ВСУ потеряли 330 бойцов на Николаево-Криворожском и Краснолиманском направлениях

Российские войска ликвидировали в общей сложности не менее 330 украинских военных на двух участках фронта.

7 октября пресс-служба Министерства обороны России опубликовала новое сообщение, в рамках которого доложила, что за сутки ведения специальной военной операции войска РФ ликвидировали 330 украинских солдат на Краснолиманском и Николаево-Криворожском участках фронта в совокупности.

По данным Минобороны, также на участке фронта между Кривым Рогом и Николаевом ВСУ лишились семи танков, тринадцати бронированных машин и семнадцати обычных автомобилей.