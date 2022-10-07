ВСУ потеряли 330 бойцов на Николаево-Криворожском и Краснолиманском направлениях

2022-10-07

15:10

Российские войска ликвидировали в общей сложности не менее 330 украинских военных на двух участках фронта.

7 октября пресс-служба Министерства обороны России опубликовала новое сообщение, в рамках которого доложила, что за сутки ведения специальной военной операции войска РФ ликвидировали 330 украинских солдат на Краснолиманском и Николаево-Криворожском участках фронта в совокупности.

По данным Минобороны, также на участке фронта между Кривым Рогом и Николаевом ВСУ лишились семи танков, тринадцати бронированных машин и семнадцати обычных автомобилей.

Опубликовано: Ткачёв Андрей









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