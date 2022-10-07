К семидесятилетию Путина Лукашенко приготовил необычный подарок

7 октября президент России отмечает юбилей - 70-летие. В честь знаменательной даты глава Беларуси приподнес виновнику торжества трактор.

Президент РФ стал обладателем личного трактора BELARUS в день своего рождения. Именно такой подарок был сделан ему Александром Лукашенко.

Сегодня в телеграм-канале "Пул Первого" появился пост:

"У Лукашенко спросили, какой подарок он приготовил Путину. Ответ вас удивит… А вот и подарок!"

Под этим постом опубликована фотография сертификата трактора BELARUS.

В подарочном сертификате имеется надпись: "Владимиру Владимировичу Путину. В честь юбилея. Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко".

Известно, что президент Таджикистана послал от себя дыни и арбузы, пресс-секретарь Дмитрий Песков преподнес Путину открытку с подписями всех сотрудников администрации.