К семидесятилетию Путина Лукашенко приготовил необычный подарок
2022-10-07
15:20
7 октября президент России отмечает юбилей - 70-летие. В честь знаменательной даты глава Беларуси приподнес виновнику торжества трактор.
Президент РФ стал обладателем личного трактора BELARUS в день своего рождения. Именно такой подарок был сделан ему Александром Лукашенко.
Сегодня в телеграм-канале "Пул Первого" появился пост:
"У Лукашенко спросили, какой подарок он приготовил Путину. Ответ вас удивит… А вот и подарок!"
Под этим постом опубликована фотография сертификата трактора BELARUS.
В подарочном сертификате имеется надпись: "Владимиру Владимировичу Путину. В честь юбилея. Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко".
Известно, что президент Таджикистана послал от себя дыни и арбузы, пресс-секретарь Дмитрий Песков преподнес Путину открытку с подписями всех сотрудников администрации.
Опубликовано: Храмова Оксана
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