Шапша: беспилотник взорвался на аэродроме «Шайковка» в Калужской области
2022-10-07
15:24
Калужский губернатор Владислав Шапша сообщил о взрыве беспилотника в военной части вверенного ему региона.
В пятницу днём губернатор Калужской области Владислав Шапша опубликовал экстренное сообщение в своём канале в Telegram, где заявил, что на местном аэродроме "Шайковка" в воинской части произошёл взрыв беспилотного летательного аппарата, который мог принадлежать вооружённым силам Украины.
По словам Шапши, по итогам чрезвычайной ситуации пострадавших среди личного состава воинской части и повреждений военной техники не выявлено.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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