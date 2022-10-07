Шапша: беспилотник взорвался на аэродроме «Шайковка» в Калужской области

2022-10-07

15:24

Калужский губернатор Владислав Шапша сообщил о взрыве беспилотника в военной части вверенного ему региона.

В пятницу днём губернатор Калужской области Владислав Шапша опубликовал экстренное сообщение в своём канале в Telegram, где заявил, что на местном аэродроме "Шайковка" в воинской части произошёл взрыв беспилотного летательного аппарата, который мог принадлежать вооружённым силам Украины.

По словам Шапши, по итогам чрезвычайной ситуации пострадавших среди личного состава воинской части и повреждений военной техники не выявлено.

Опубликовано: Ткачёв Андрей









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