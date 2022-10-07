ВС РФ пресекли попытку ВСУ форсировать реку Жеребец возле Красного Лимана

2022-10-07

15:45

Российские военные подавили попытку наступления ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации.

7 октября пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам спецоперации в Украине Игорь Конашенков доложил, что украинские войска предприняли неудачную попытку по переходу через реку Жеребец в Донецкой Народной республике с целью продвижения на Краснолиманском направлении.

По данном Конашенкова, в результате боёв российские военные полностью подавили активность ВСУ в районе Жеребца, нейтрализовав тридцать украинских солдат.

Опубликовано: Ткачёв Андрей









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