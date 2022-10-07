Польша обяжет украинских беженцев оплачивать предоставленное государством жилье

Правительство Польши на фоне энергетического кризиса и возможного наступления «продовольственных проблем», собирается обязать украинских беженцев оплачивать предоставленное государством жилье.

Речь идет не о центрах временного пребывания, а местах постоянного места жительства, где граждане Украины могут находится длительное время. На данный момент в таких общежитиях и отелях официально проживает более 80 тысяч украинских беженцев (реальное число может быть больше).

Польша планирует изменить специальный закон, который обяжет украинских беженцев оплачивать предоставленное государством жилье. Над данной поправкой работают около двух месяцев, а проект могут утвердить Советом министров в течение ближайших нескольких дней.

Представитель Центра миграционных исследований Варшавского университета Каролина Лукасевич заявила, что прибывания беженцев в местах постоянного проживания и так не предусмотрено законом. После получения документов и прохождения определенных процедур, которые занимают от недели до месяца, они вполне могут устраиваться на работу, а значит — оплачивать проживание.

Вместе с тем в правительстве Польши рассматривается вариант частичной оплаты жилья для беженцев из Украины. Например, освободить пожилых людей, инвалидов и многодетные семьи от подобных оплат или сделать их льготным. Как точно будет выглядеть поправка в законе об иммиграции пока неизвестно.