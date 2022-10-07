Кирилл Стремоусов сообщил о попытках ВСУ прорваться к Херону
2022-10-07
15:56
Замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов рассказал о попытках украинской армии прорваться к Херсону.
Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о концентрации больших сил украинской армии в 140 километрах от столицы региона.
"Большое скопление живой силы и техники подготовлено для броска на Херсон. ВСУ подошли близко к Днепру, попав в огневой мешок подготовленный нашими подразделениями. Продолжается их планомерное уничтожение", — сказал Стремоусов.
Украинская армия начала наступление севернее Херсона. ВСУ удалось занять несколько населенных пунктов в серой зоне на линии соприкосновения.
Опубликовано: Максим Алексеев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Руденко: ракетный удар ВС РФ уничтожил автобус с 20 наёмниками из Польши
Oxxxymiron включён в список физлиц-иноагентов
Медведев заявил, что Зеленскому нужна трепанация черепа
Минюст России признал иноагентами писателя Глуховского и музыканта Oxxxymiron
Байден допустил встречу с Путиным на саммите G20 для переговоров по Украине