Кирилл Стремоусов сообщил о попытках ВСУ прорваться к Херону

Замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов рассказал о попытках украинской армии прорваться к Херсону.

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о концентрации больших сил украинской армии в 140 километрах от столицы региона.

"Большое скопление живой силы и техники подготовлено для броска на Херсон. ВСУ подошли близко к Днепру, попав в огневой мешок подготовленный нашими подразделениями. Продолжается их планомерное уничтожение", — сказал Стремоусов.

Украинская армия начала наступление севернее Херсона. ВСУ удалось занять несколько населенных пунктов в серой зоне на линии соприкосновения.