Минобороны Беларуси заявило о мобилизационном ресурсе в 500 тысяч человек

Глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин рассказал о мобилизационном ресурсе страны, который может быть выставлен для защиты государства в случае необходимости.

Вечером пятницы министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин сообщил, что в случае появления экстренной необходимости мобилизационный ресурс страны будет представлен 500 тысячами человек, которые являются специально обученными и подготовленными к боевым действиям.

По словам Хренина, также на боевое дежурство в Беларуси в скором времени поступят российские ракетные комплексы "Искандер" и зенитно-ракетные комплексы "С-400".