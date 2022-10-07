Минобороны Беларуси заявило о мобилизационном ресурсе в 500 тысяч человек
2022-10-07
16:21
Глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин рассказал о мобилизационном ресурсе страны, который может быть выставлен для защиты государства в случае необходимости.
Вечером пятницы министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин сообщил, что в случае появления экстренной необходимости мобилизационный ресурс страны будет представлен 500 тысячами человек, которые являются специально обученными и подготовленными к боевым действиям.
По словам Хренина, также на боевое дежурство в Беларуси в скором времени поступят российские ракетные комплексы "Искандер" и зенитно-ракетные комплексы "С-400".
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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