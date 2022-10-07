Моравецкий предложил поделить 350 млрд евро активов РФ между Украиной и Евросоюзом

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий выступил с предложением о разделе российских замороженных активов между странами Европейского союза и Киевом.

7 октября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий дал интервью западным журналистам, в ходе которого выступил с признанием, что предлагал Евросоюзу разделить 350 миллиардов евро принадлежащих России замороженных активов между странами Европы и Украиной, которая ранее также просила ЕС о передаче российских активов Киеву.

По мнению Моравецкого, часть из замороженных активов России могли бы достаться самой Польше, поскольку политик уверен, что сейчас Варшава особенно нуждается в деньгах.