Моравецкий предложил поделить 350 млрд евро активов РФ между Украиной и Евросоюзом
2022-10-07
16:56
Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий выступил с предложением о разделе российских замороженных активов между странами Европейского союза и Киевом.
7 октября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий дал интервью западным журналистам, в ходе которого выступил с признанием, что предлагал Евросоюзу разделить 350 миллиардов евро принадлежащих России замороженных активов между странами Европы и Украиной, которая ранее также просила ЕС о передаче российских активов Киеву.
По мнению Моравецкого, часть из замороженных активов России могли бы достаться самой Польше, поскольку политик уверен, что сейчас Варшава особенно нуждается в деньгах.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Руденко: ракетный удар ВС РФ уничтожил автобус с 20 наёмниками из Польши
Oxxxymiron включён в список физлиц-иноагентов
Медведев заявил, что Зеленскому нужна трепанация черепа
Минюст России признал иноагентами писателя Глуховского и музыканта Oxxxymiron
Байден допустил встречу с Путиным на саммите G20 для переговоров по Украине