Сергей Волков стал первым фигуристом-чемпионом в одиночном катании из СССР

Сергей Волков вошел в историю советского спорта, как первый победитель в мужском одиночном фигурном катании.

Историческая победа фигуриста Сергея Волкова в мужском одиночном катании произошла на чемпионате в 1975-м году. Какие же качества помогли спортсмену добиться столь высокого результата? На этот вопрос отвечают те люди, которые знали Сергея лично. В первую очередь они отмечают невероятное трудолюбие чемпиона, а также умение мужественно переносить все трудности, связанные с подготовкой и тренировками. Это его мужество нередко граничило с самоотречением.

А еще нельзя не отметить способность этого человека не опускать руки даже в тех ситуациях, когда, казалось, победа ускользает навсегда. Сергей Волков принимал участие в семи чемпионатах Европы, и никогда не завоевывал призовых мест. Большинство бы людей уже отказались от идеи получить заветную медаль, но только не Волков.

Сергей стал на пьедестал победителя и получил серебряную медаль после победного проката на восьмом своем чемпионате Европы. Но победа эта была с горьковатым привкусом, ведь получил он заслуженное второе место, превозмогая сильнейшую боль. Известно, что Волков выступал со сломанным пальцем на ноге. И это не было единственной травмой, которая могла стать на пути к получению медали.

Сергею Волкову завидовали и сочувствовали одновременно, ведь столько безуспешных попыток добраться до пьедестала невольно закрепили за ним репутацию неудачника. Но победное его выступление заставило замолчать даже самых ретивых критиков, ведь Волков продемонстрировал невероятное мастерство: почти бесшумное катание и обилие невероятно сложных переворотов, выполненных с идеальной техникой.

А ведь, судьба складывалась против Сергея Волкова и на этот раз. Во время подготовки к чемпионату Европы спортсмен не щадил себя на тренировках, и вот на втором предстартовом прокате он травмируется. Врачи констатируют повреждение связок коленного сустава. Выступать с такой травмой всеми окружающими казалось чистейшим безумием. Но Сергей Волков решил рискнуть. Слишком долго он шел к своей заветной цели, чтобы, будучи от нее в шаге, отступить. И сделал невозможное. Впервые в истории фигурного катания медаль получил советский спортсмен.

Сергей Волков катался на профессиональном уровне еще три года. В 1978-м году он принял решение покинуть профессиональный спорт, и стал работать старшим тренером по фигурному катанию. Среди его воспитанников такие известные фигуристы, как Александр Абт и Александр Фадеев.

В качестве тренера три года Сергей Волков поработал и в Австрии, но потом из-за проблем со здоровьем был вынужден вернуться в Москву. В личной жизни у спортсмена было два брака. С первой женой у них родился сын Александр, а во втором браке появились близняшки Настя и Катя. К сожалению, увидеть, как взрослеют его дети, Волкову не удалось. Болезнь, на которую он долгое время не обращал внимания, унесла его жизнь в августе 1990-го года.