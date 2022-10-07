Наталья Рудова была продавщицей в магазине, а стала знаменитой актрисой

Ничто не предвещало успешной актерской карьеры у продавщицы спорттоваров Натальи Рудовой, но она сумела обмануть прихотливую судьбу.

Актрису Наталью Рудову большинство зрителей знают по двум нашумевшим в свое время телесериалам Татьянин день и Универ. Новая общага. Наталья была столь выразительна в исполнении своих ролей, что на нее стали обращать внимание другие режиссеры, и приглашать актрису в свои проекты.

Не все согласятся с тем, что Наталья Рудова может похвастаться ярким актерским дарованием. Многие считают, что она использует в работе много штампов, а игра ее однотипная в большинстве случаев, и персонажи не слишком выразительны. Но с тем, что она смогла использовать то, чем ее наградила природа по максимуму, не согласиться невозможно. И, благодаря упорной работе, трудолюбию и настойчивости в достижении цели Наталья смогла стать довольно заметной фигурой в российской киноиндустрии.

Семья Натальи Рудовой была самой обыкновенной. После развода родителей Наталья и ее сестра остались с матерью, которая воспитывала девочек в одиночку. С ранних лет Наталью манило актерской мастерство. Все началось в драматическом кружке, а потом она поступила и закончила училище культуры в городе Иваново.

Оба родителя как могли помогали дочери во время учебы, но самостоятельная девушка старалась брать подработки, чтобы родным было легче. В двадцатилетнем возрасте Наталья переехала в Москву, где сняла скромное жилье, которое оплачивала из своего кармана. А работала Наталья в это время продавцом-консультантом в магазине спортивных товаров.

Но при этом Наталья не забывала и о своей главной мечте. Она всегда находила время сходить на кастинги, как в кино, так и в модельном деле. Представители модельного агентства однажды заметили фотогеничную девушку и предложили ей подработку.

На Наталью обратили внимание рекламодатели, увидев ее фото в журнале, и вот она уже снимается в социальной рекламе с Николаем Фоменко. Потом были эпизоды и небольшие роли в сериалах, пока в 2007-м году удача ей не улыбнулась, и она получила главную роль Татьяны Бариновой в сериале Татьянин день.

И она удачно с ней справилась. Так началась полноценная кинокарьера Натальи Рудовой. Ее часто замечали в обществе знаменитых мужчин, и приписывали романы со многими из них, но по факту к своим тридцати восьми годам актриса по-прежнему ни разу не была замужем, и у нее нет детей.

Сама же она по этому поводу не слишком расстраивается, утверждая, что пока не встретила на своем пути человека, с которым захотела бы связать свою судьбу, и продолжает активно сниматься во все новых и новых проектах. А еще актриса является успешным блогером. Благодаря своим страничкам в соцсетях, Рудова, по мнению экспертов в этой области в год зарабатывает до четырехсот тысяч долларов.