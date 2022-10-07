Макрон заявил о создании фонда в 100 млн евро для прямой закупки Киевом военной техники
2022-10-07
18:56
Эммануэль Макрон объявил в пятницу о создании «специального фонда», первоначально определенного в 100 миллионов евро, для поддержки военных действий Украины.
Этот фонд позволит нам продолжать предоставлять оборонительное вооружение», — продолжил президент Франции во время пресс-конференции, проведенной после заседания Европейского союза.
Таким образом, Украина сможет «покупать непосредственно у наших промышленников материалы, в которых она больше всего нуждается для поддержки своих военных действий». Этот фонд позволит «также иметь возможность работать с французской оборонно-промышленной базой», добавил он.
«Мы также ведем переговоры с нашими датскими партнерами о поставке пушек Caesar. В любом случае, мы к этому готовы и готовы также софинансировать. Это позволило бы поставить шесть единиц этой артиллерийской системы», — указал президент Франции.
Опубликовано: Тарас Медведев
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