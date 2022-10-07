В Нью-Йорке ввели чрезвычайное положение из-за автобусов с мигрантами
2022-10-07
20:12
Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс объявил чрезвычайное положение, поскольку в город прибывают автобусы с мигрантами с границы с Техасом.
«Сейчас мы находимся в ситуации, когда в Нью-Йорк прибывает больше людей, чем мы можем сразу разместить, включая семьи с младенцами и маленькими детьми», — сказал Адамс в пятницу.
В этом году городу необходимо собрать 1 миллиард долларов, сказал мэр, обратившись за помощью к штату Нью-Йорк и правительству США в Вашингтоне. Объявление чрезвычайного положения позволяет отвлекать федеральные средства.
Весной губернаторы-республиканцы из Техаса и Аризоны начали доставлять мигрантов из приграничных районов в Вашингтон, Нью-Йорк и Чикаго на автобусах, чтобы передать ответственность демократически управляемым городам.
Несколько недель назад в Вашингтоне было объявлено чрезвычайное положение. По словам мэра Адамса, более 17 000 мигрантов из Южной и Центральной Америки уже находятся в Нью-Йорке.
Опубликовано: Тарас Медведев
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