Sky News: Лиз Трасс уволила замминистра торговли из-за жалоб на его поведение

2022-10-07

20:14

Британский премьер Лиз Трасс уволила замминистра торговли Конора Бернса из-за жалоб на его поведение.

7 октября британский телеканал Sky News сообщил, что премьер-министр Соединённого Королевства Лиз Трасс освободила от занимаемой должности заместителя главы Министерства торговли и промышленности Великобритании Конора Бернса.

Отмечается, что причиной увольнения Бернса стали многочисленные жалобы на его проступки во время съезда Консервативной партии, которую с 5 сентября 2022 года возглавляет преемница Бориса Джонсона Лиз Трасс.

Опубликовано: Диана Мудреченко









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