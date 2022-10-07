Багис: Путин и Зеленский согласились приехать на саммит G20 в Индонезии

Издание The National сообщило о согласии Владимира Путина и Владимира Зеленского поучаствовать в саммите "Большой двадцатки", который пройдёт в Индонезии.

Вечером 7 октября зарубежное информационное агентство The National сообщило, что посол Индонезии в Объединённых Арабских Эмиратах Хусин Багис публично заявил о том, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский согласились приехать на Бали для участи в саммите G20.

Днём ранее Джо Байден также допустил, что может провести переговоры с Путиным на полях "Большой двадцатки". В свою очередь российский президент накануне утверждает, что готов к личным переговорам с Зеленским, однако его украинский коллега систематически отказывается от дипломатического урегулирования конфликта в Украине.