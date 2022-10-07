Шольц заявил, что Путину не удастся поставить Европу на колени энергетическим шантажом

На саммите ЕС в Праге канцлер ФРГ Олаф Шольц подчеркнул единство Европы, передает в пятницу Немецкое агентство печати.

«Никто не приемлет надуманные попытки России захватить части Украины», — сказал Шольц в своей программной речи перед европейскими лидерами.

Он также объявил, что Европейский союз предпримет совместные действия против высоких цен на газ и энергоносители.

«Цены на импортный газ слишком высоки — мы должны их снизить», — призвал Шольц.

Он отметил, что необходимо вести переговоры с поставщиками газа, такими как США, Норвегия, страны Персидского залива и страны Африки, а также со странами-потребителями, такими как Япония и Южная Корея, у которых есть проблемы, аналогичные проблемам стран ЕС, когда речь идет, например, о сжиженном природном газе.

«Путину не удастся поставить Европу на колени энергетическим шантажом», - добавил канцлер.

Шольц также объявил, что санкции против России будут снова ужесточены и что острые финансовые потребности Украины в этом году почти покрыты. Шольц пригласил всех участников саммита принять участие в конференции в Берлине 25 октября по теме «Как помочь Украине в долгосрочной перспективе?».