Багис: Путин и Зеленский согласились посетить саммит G20

Посол Индонезии в ОАЭ Хусин Багис заявил, что президент РФ Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский готовы посетить саммит G20.

7 октября эмиратское издание National, со ссылкой на посла Индонезии в ОАЭ Хусина Багиса, рассказало о возможной встрече президента РФ Владимира Путина и главы Киевского режима Владимира Зеленского на грядущем саммите «Большой двадцатки» на Бали.

Багис утверждает, что Путин и Зеленский в ответ на высланные им приглашения для участия в саммите G20 выразили своё согласие, однако не назвали точный формат присутствия на встрече глав стран-участниц Группы двадцати.