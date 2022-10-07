Багис: Путин и Зеленский согласились посетить саммит G20
2022-10-07
20:35
Посол Индонезии в ОАЭ Хусин Багис заявил, что президент РФ Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский готовы посетить саммит G20.
7 октября эмиратское издание National, со ссылкой на посла Индонезии в ОАЭ Хусина Багиса, рассказало о возможной встрече президента РФ Владимира Путина и главы Киевского режима Владимира Зеленского на грядущем саммите «Большой двадцатки» на Бали.
Багис утверждает, что Путин и Зеленский в ответ на высланные им приглашения для участия в саммите G20 выразили своё согласие, однако не назвали точный формат присутствия на встрече глав стран-участниц Группы двадцати.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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