Россия будет участвовать в саммите G20 на Бали, но пока неизвестно, в каком формате
2022-10-07
20:43
Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, ответив на вопрос о предполагаемом участии президента РФ в предстоящей встрече "Большой двадцатки".
По информации ТАСС, Дмитрий Песков сделал заявление о том, что Россия будет принимать участие во встрече "Большой двадцатки".
Саммит планируется проводить на Бали. Однако формат участия российского президента в предстоящем мероприятии пока не определен.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков:
"Россия будет участвовать, но формат по-прежнему не определен".
Ранее об участии Украины в саммите заявлял и Владимир Зеленский:
"Участие Украины будет зависеть от ситуации на Украине и от состава участников саммита"
Саммит G20 запланирован на 15-16 ноября, происходить встреча будет на индонезийском острове Бали.
Опубликовано: Храмова Оксана
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