Россия будет участвовать в саммите G20 на Бали, но пока неизвестно, в каком формате

Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, ответив на вопрос о предполагаемом участии президента РФ в предстоящей встрече "Большой двадцатки".

По информации ТАСС, Дмитрий Песков сделал заявление о том, что Россия будет принимать участие во встрече "Большой двадцатки".

Саммит планируется проводить на Бали. Однако формат участия российского президента в предстоящем мероприятии пока не определен.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков:

"Россия будет участвовать, но формат по-прежнему не определен".

Ранее об участии Украины в саммите заявлял и Владимир Зеленский:

"Участие Украины будет зависеть от ситуации на Украине и от состава участников саммита"

Саммит G20 запланирован на 15-16 ноября, происходить встреча будет на индонезийском острове Бали.