Мирошник: Киев сконцентрировал 40 тысяч солдат ВСУ у границ ЛНР
2022-10-07
20:51
Посол ЛНР в России Родион Мирошник рассказал о количестве украинских военных, стянутых к границам региона.
Вечером 7 октября луганский посол в России Родион Мирошник сообщил, что по приказу Киева к границам Луганской Народной республики стянуто свыше сорока тысяч солдат вооружённых сил Украины и тяжёлая техника, в том числе артиллерия и реактивные системы залпового огня.
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной республики Денис Пушилин утверждает, что в настоящее время Краснолиманское направление фронта является самым тяжёлым за всю спецоперацию, поскольку накануне ВСУ взяли Лиман под свой контроль.
Вместе с тем власти Запорожской области уведомляют, что Киев стянул к границам Запорожье силы и техники больше, чем за всю спецоперацию.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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