Посол ЛНР в России Родион Мирошник рассказал о количестве украинских военных, стянутых к границам региона.

Вечером 7 октября луганский посол в России Родион Мирошник сообщил, что по приказу Киева к границам Луганской Народной республики стянуто свыше сорока тысяч солдат вооружённых сил Украины и тяжёлая техника, в том числе артиллерия и реактивные системы залпового огня.

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной республики Денис Пушилин утверждает, что в настоящее время Краснолиманское направление фронта является самым тяжёлым за всю спецоперацию, поскольку накануне ВСУ взяли Лиман под свой контроль.

Вместе с тем власти Запорожской области уведомляют, что Киев стянул к границам Запорожье силы и техники больше, чем за всю спецоперацию.