В Беларуси 8 октября ожидается до +20°C
2022-10-07
21:10
Синоптики сообщили, что 8 октября в Беларуси ожидается до +20°C и без осадков.
Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Беларуси рассказал о погоде, которая ждёт белорусов завтра.
Согласно данным синоптиков, 8 октября порадует жителей Беларуси неожиданно тёплой погодой, ведь столбик термометра поднимется до +20°C. В некоторых регионах страны возможен туман и порывистый ветер, осадки не ожидаются.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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