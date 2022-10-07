В Беларуси 8 октября ожидается до +20°C

Синоптики сообщили, что 8 октября в Беларуси ожидается до +20°C и без осадков.

Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Беларуси рассказал о погоде, которая ждёт белорусов завтра.

Согласно данным синоптиков, 8 октября порадует жителей Беларуси неожиданно тёплой погодой, ведь столбик термометра поднимется до +20°C. В некоторых регионах страны возможен туман и порывистый ветер, осадки не ожидаются.