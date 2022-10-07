Резник возмутился запрету песен Пугачёвой на радио
2022-10-07
21:37
Поэт-песенник Илья Резник пострадал от того, что композиции Аллы Пугачёвой "отменили" на радио. Он лишился денег.
Поэт Илья Резник написал для Аллы Пугачевой 71 песню. Сейчас на её композиции наложили табу на радио, а автор остался с носом.
Он пожаловался в интервью изданию "МК": "Скажите, что мне теперь делать? Я должен нищим быть? Спонсоров же у меня нет, нам никто не помогает.
Я же не могу с протянутой рукой ходить! Мы и так еле-еле выживали".
Он отметил, что песни - собственность РФ и народа, а не Пугачевой, по этой причине они должны звучать в эфире.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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