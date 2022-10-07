В Минобороны РФ призвали не отменять новогодние праздники в регионах
2022-10-07
22:57
Генерал-полковник Виктор Горемыкин призвал не отменять новогодние праздники в регионах для отправки сэкономленных средств на нужды СВО.
7 октября заместитель министра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин в официальном пресс-релизе выразил благодарность руководителям регионов России за активную поддержку частичной мобилизации, однако призвал не отменять празднование Нового года для отправки сэкономленных средств на нужды мобилизованных.
Горемыкин заверил, что в подобного рода «преждевременной» экономии нет ни малейшей необходимости, так как «Вооруженные Силы сегодня имеют всё необходимое оснащение для обеспечения всех подразделений и каждого военнослужащего в полном объеме».
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
СК России сообщил о гибели трёх пассажиров машины от взрыва на Крымском мосту
Fox News: Саудовская Аравия отрицает, что сокращает добычу нефти для причинения ущерба США
Руденко: ракетный удар ВС РФ уничтожил автобус с 20 наёмниками из Польши
Украинская организация, ставшая лауреатом Нобелевской премии мира, не разделила критику своих властей
Отбывающий наказание белорус Беляцкий получил Нобелевскую премию мира