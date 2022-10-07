В Минобороны РФ призвали не отменять новогодние праздники в регионах

Генерал-полковник Виктор Горемыкин призвал не отменять новогодние праздники в регионах для отправки сэкономленных средств на нужды СВО.

7 октября заместитель министра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин в официальном пресс-релизе выразил благодарность руководителям регионов России за активную поддержку частичной мобилизации, однако призвал не отменять празднование Нового года для отправки сэкономленных средств на нужды мобилизованных.

Горемыкин заверил, что в подобного рода «преждевременной» экономии нет ни малейшей необходимости, так как «Вооруженные Силы сегодня имеют всё необходимое оснащение для обеспечения всех подразделений и каждого военнослужащего в полном объеме».