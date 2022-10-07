Мэр Нью-Йорка Адамс ввёл режим ЧС в городе из-за наплыва нелегальных мигрантов
2022-10-07
23:06
Мэр американского Нью-Йорк Эрик Адамс объявил о чрезвычайном положении из-за количества пребывающих мигрантов, призвав задействовать гуманитарную помощь беженцам.
В пятницу вечером мэр Нью-Йорка Эрик Адамс созвал экстренную пресс-конференцию, на которой сообщил, что с сегодняшнего дня он вводит режим чрезвычайной ситуации в городе, вызванной большим количеством нелегальных мигрантов: по словам Адамса, с апреля 2022 года в Нью-Йорк прибыло свыше 17 тысяч беженцев из Южной Америки.
Эрик Адамс поручил всем ведомствам города немедленно наладить оказание максимальной гуманитарной помощи мигрантам и отметил, что до конца фискального года штат потратит свыше миллиарда долларов на содержание беженцев.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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