Мэр Нью-Йорка Адамс ввёл режим ЧС в городе из-за наплыва нелегальных мигрантов

Мэр американского Нью-Йорк Эрик Адамс объявил о чрезвычайном положении из-за количества пребывающих мигрантов, призвав задействовать гуманитарную помощь беженцам.

В пятницу вечером мэр Нью-Йорка Эрик Адамс созвал экстренную пресс-конференцию, на которой сообщил, что с сегодняшнего дня он вводит режим чрезвычайной ситуации в городе, вызванной большим количеством нелегальных мигрантов: по словам Адамса, с апреля 2022 года в Нью-Йорк прибыло свыше 17 тысяч беженцев из Южной Америки.

Эрик Адамс поручил всем ведомствам города немедленно наладить оказание максимальной гуманитарной помощи мигрантам и отметил, что до конца фискального года штат потратит свыше миллиарда долларов на содержание беженцев.