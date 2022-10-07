Стоматолог определил 10 продуктов, которые полезны, но могут испортить зубы

Специалист Олег Конников назвал десять полезных продуктов, которые являются "идеальными" вредителями для зубной эмали.

К любой полезной еде надо относиться с осторожностью, потому что побочные действия возможны всегда. Особенно если есть больше, чем нужно.

По мнению стоматолога, негативное воздействие названных ниже продуктов проявляется повышением кислотности в ЖКТ. Отсюда и разрушительное воздействие на зубы.

В перечень продуктов-разрушителей вошли полезные на первый взгляд клубника, апельсин, мандарин, чеснок, лук, ежевика, томат, редис, болгарский перец, орехи.

Такая еда повреждает или медленно стирает верхний слой зубной эмали.

Чтобы не отказывать себе во вкусных и полезных продуктах, нужно лишь есть их в меру и после еды ополаскивать или чистить зубы.