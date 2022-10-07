Минобороны России отказалось от денег, сэкономленных на новогодних праздниках

Замминистра обороны РФ – начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин не видит смысла отменять новогодние праздники в России ради помощи мобилизованным.

По его словам, в этом нет необходимости, поскольку у вооруженных сил есть все оснащение, военнослужащие и мобилизованные обеспечены в полном объеме.

Заявления некоторых регионов об отмене новогодних праздничных мероприятий он назван преждевременными.

Ранее власти Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Ленинградской области заявили, что отменят новогодние мероприятия, а сэкономленные деньги направят на покупку снаряжения для мобилизованных.