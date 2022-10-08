Зеленский официально признал Южные Курилы оккупированными Россией
2022-10-08
00:09
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому Украина признает Южные Курилы территорией Японии, оккупированной Россией.
Украинский лидер объяснил в своем Telegram-канале, что этим его страна подтверждает уважение к территориальной целостности и суверенитету Японии.
Владимир Зеленский предложил другим странам мира принять такое же решение в отношении Южный Курил.
Эти острова Курильского архипелага вошли в состав СССР после Второй мировой войны. Япония продолжает доказывать свое право на данную территорию.
Опубликовано: Светлана Репина
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