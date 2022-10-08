Зеленский официально признал Южные Курилы оккупированными Россией

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому Украина признает Южные Курилы территорией Японии, оккупированной Россией.

Украинский лидер объяснил в своем Telegram-канале, что этим его страна подтверждает уважение к территориальной целостности и суверенитету Японии.

Владимир Зеленский предложил другим странам мира принять такое же решение в отношении Южный Курил.

Эти острова Курильского архипелага вошли в состав СССР после Второй мировой войны. Япония продолжает доказывать свое право на данную территорию.