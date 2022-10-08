Зеленский официально признал Южные Курилы оккупированными Россией

2022-10-08

00:09

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому Украина признает Южные Курилы территорией Японии, оккупированной Россией.

Украинский лидер объяснил в своем Telegram-канале, что этим его страна подтверждает уважение к территориальной целостности и суверенитету Японии. 
Владимир Зеленский предложил другим странам мира принять такое же решение в отношении Южный Курил. 

Эти острова Курильского архипелага вошли в состав СССР после Второй мировой войны. Япония продолжает доказывать свое право на данную территорию.

Опубликовано: Светлана Репина









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