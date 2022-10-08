Канье Уэст поддержал противников абортов
2022-10-08
01:37
В эфире Fox News Channel Канье Уэст рассказал Такеру Карлсону, что выступает против абортов. Он пришел в телестудию с значком, на котором было изображено УЗИ ребенка.
45-летний рэпер заявил, что он за жизнь и его волнует тот факт, что сейчас в Нью-Йорке абортируется больше чернокожих людей, чем рождается.
Уэст пояснил, что 50% смертности чернокожих людей в Америке – это аборты. Он подчеркнул, что его не волнует реакция людей на его мнение. Единственной своей аудиторией он назвал Бога.
Во время своей неудачной президентской кампании в 2020 году Канье Уэст рассказывал, что его бывшая жена Ким Кардашьян рассматривала возможность аборта, когда была беременна первым ребенком.
Опубликовано: Светлана Репина
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