Канье Уэст поддержал противников абортов

В эфире Fox News Channel Канье Уэст рассказал Такеру Карлсону, что выступает против абортов. Он пришел в телестудию с значком, на котором было изображено УЗИ ребенка.

45-летний рэпер заявил, что он за жизнь и его волнует тот факт, что сейчас в Нью-Йорке абортируется больше чернокожих людей, чем рождается.

Уэст пояснил, что 50% смертности чернокожих людей в Америке – это аборты. Он подчеркнул, что его не волнует реакция людей на его мнение. Единственной своей аудиторией он назвал Бога.

Во время своей неудачной президентской кампании в 2020 году Канье Уэст рассказывал, что его бывшая жена Ким Кардашьян рассматривала возможность аборта, когда была беременна первым ребенком.