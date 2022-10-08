Дуэйн «Скала» Джонсон передумал баллотироваться в президенты

50-летний актер Дуэйн «Скала» Джонсон в эфире CBS Sunday Morning заявил, что больше не собирается баллотироваться на пост президента США.

Он объяснил, что сейчас его приоритетом является семья, и ему нравится быть папой. У Джонсона двое дочерей: Тиане 4 года, Жасмин 6 лет. У него еще есть дочь Симона от первого брака, ей 21 год.

Джонсон говорит, что многое упустил в воспитании первой дочери, потому что постоянно был занят. Он не хочет повторить ту же ошибку с младшими девочками.

Информация о том, что Дуэйн Джонсон может баллотироваться в президенты, впервые появилась еще в 2020 году. В 2021 году опрос показал, что за него были готовы проголосовать 46% американцев.