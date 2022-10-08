Евросоюз готовится ввести санкции против Турции за дружбу с Россией
2022-10-08
02:29
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сообщил, что очередной пакет антироссийских санкций ЕС предусматривает возможность введения ограничений для Турции.
Он пояснил, что санкции могут быть введены в отношении турецких физических и юридических лиц, которые поставляют в Россию европейские товары, тем самым нарушая действующие ограничения.
При этом Мицотакис отметил, что ЕС надеется, что применять подобные меры не придется, Тем не менее, основа для них уже заложена.
Опубликовано: Светлана Репина
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