Новый комплекс РЭБ «Тирада» оставил ВСУ без глаз и ушей

ВСУ жалуются на перебои в работе спутниковой связи Starlink, которую развернул на Украине американский миллиардер Илон Маск, сообщает «Рыбарь».

«Проблемы с работой устройств были серьезными в районах Херсонской и Запорожской областей, они также наблюдались в районе Харькова и при деятельности украинских войск против войск ДНР и ЛНР», — говорится в сообщении.

По данным телеграм-канала неустойчивая работа спутников может быть связана с полевыми испытаниями нового российского комплекса радиоэлектронной борьбы «Тирада», которые проводятся в подконтрольных регионах на юге Украины.

Илон Маск предоставил услуги своей спутниковой системы связи Starlink для украинцев в мирных целях, чтобы люди имели доступ к связи и информации. Но как стало известно, с началом поставок на Украину западных ракетных комплексов система стала задействоваться в качестве инструмента для наведения вооружений и разведки.