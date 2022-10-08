Новый комплекс РЭБ «Тирада» оставил ВСУ без глаз и ушей
2022-10-08
08:41
ВСУ жалуются на перебои в работе спутниковой связи Starlink, которую развернул на Украине американский миллиардер Илон Маск, сообщает «Рыбарь».
«Проблемы с работой устройств были серьезными в районах Херсонской и Запорожской областей, они также наблюдались в районе Харькова и при деятельности украинских войск против войск ДНР и ЛНР», — говорится в сообщении.
По данным телеграм-канала неустойчивая работа спутников может быть связана с полевыми испытаниями нового российского комплекса радиоэлектронной борьбы «Тирада», которые проводятся в подконтрольных регионах на юге Украины.
Илон Маск предоставил услуги своей спутниковой системы связи Starlink для украинцев в мирных целях, чтобы люди имели доступ к связи и информации. Но как стало известно, с началом поставок на Украину западных ракетных комплексов система стала задействоваться в качестве инструмента для наведения вооружений и разведки.
Опубликовано: Тарас Медведев
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