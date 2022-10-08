Financial Times: ВСУ заявили о серьезных проблемах с системой Starlink в зоне СВО

Вооруженные силы Украины сообщают о проблемах с системой Starlink во время наступления, проинформировало в пятницу, 7 октября, издание Financial Times со ссылкой на украинских официальных лиц.

Сообщается, что некоторые из устройств перестали работать. Перебои в доступе к услугам, предлагаемым системами спутниковой связи SpaceX Илона Маска, замедляют наступление на российские силы, указали украинские военные и официальные лица.

Тысячи терминалов Starlink были закуплены правительством США и профинансированы донорами, чтобы помочь украинским войскам управлять беспилотниками, получать важные разведданные и общаться друг с другом в районах, где нет других защищенных сетей. Системы, которые подключают небольшую антенну к 35-сантиметровому терминалу, также обеспечивают интернетом граждан Украины.

Financial Times поясняет, что некоторые сбои приводили к "катастрофическим" обрывам связи. Многие из них произошли после прорыва российских рубежей обороны. Наиболее серьезные проблемы возникли на юге Украины , хотя перебои с доступом также имели место на востоке в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

Роман Синицын, координатор Благотворительного фонда Сергея Притулы, который собирает средства для передачи Starlinks украинским солдатам, сказал, что проблема может существовать из-за того, что SpaceX не хочет, чтобы системы использовались российскими солдатами.

"Мне совершенно ясно, что представители Starlink делают это, чтобы предотвратить использование их технологий российскими силами", — сказал он.