Financial Times: ВСУ заявили о серьезных проблемах с системой Starlink в зоне СВО
2022-10-08
08:58
Вооруженные силы Украины сообщают о проблемах с системой Starlink во время наступления, проинформировало в пятницу, 7 октября, издание Financial Times со ссылкой на украинских официальных лиц.
Сообщается, что некоторые из устройств перестали работать. Перебои в доступе к услугам, предлагаемым системами спутниковой связи SpaceX Илона Маска, замедляют наступление на российские силы, указали украинские военные и официальные лица.
Тысячи терминалов Starlink были закуплены правительством США и профинансированы донорами, чтобы помочь украинским войскам управлять беспилотниками, получать важные разведданные и общаться друг с другом в районах, где нет других защищенных сетей. Системы, которые подключают небольшую антенну к 35-сантиметровому терминалу, также обеспечивают интернетом граждан Украины.
Financial Times поясняет, что некоторые сбои приводили к "катастрофическим" обрывам связи. Многие из них произошли после прорыва российских рубежей обороны. Наиболее серьезные проблемы возникли на юге Украины , хотя перебои с доступом также имели место на востоке в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.
Роман Синицын, координатор Благотворительного фонда Сергея Притулы, который собирает средства для передачи Starlinks украинским солдатам, сказал, что проблема может существовать из-за того, что SpaceX не хочет, чтобы системы использовались российскими солдатами.
"Мне совершенно ясно, что представители Starlink делают это, чтобы предотвратить использование их технологий российскими силами", — сказал он.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
СК России сообщил о гибели трёх пассажиров машины от взрыва на Крымском мосту
Шойгу объявил о назначении генерала Суровикина командующим Спецоперации
Руденко: ракетный удар ВС РФ уничтожил автобус с 20 наёмниками из Польши
Шойгу: генерал Суровикин назначен командующим войсками в зоне СВО
Отбывающий наказание белорус Беляцкий получил Нобелевскую премию мира