Рогов: ВСУ повредили последнюю линию связи между Запорожской АЭС и Украиной
2022-10-08
09:42
Представитель администрации Запорожья Владимир Рогов рассказал об отключении Украины от энергосистемы Запорожской АЭС.
8 октября член совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в результате повреждения последней линии связи между Запорожской АЭС и Украиной украинскими военными ЗАЭС больше не соединена с энергосистемой украинского государства.
По словам Рогова, ВСУ обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции минувшей ночью, нанеся критические повреждении линии электропередач на станции.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
СК России сообщил о гибели трёх пассажиров машины от взрыва на Крымском мосту
Шойгу объявил о назначении генерала Суровикина командующим Спецоперации
Руденко: ракетный удар ВС РФ уничтожил автобус с 20 наёмниками из Польши
Шойгу: генерал Суровикин назначен командующим войсками в зоне СВО
Отбывающий наказание белорус Беляцкий получил Нобелевскую премию мира