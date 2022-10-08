Рогов: ВСУ повредили последнюю линию связи между Запорожской АЭС и Украиной

Представитель администрации Запорожья Владимир Рогов рассказал об отключении Украины от энергосистемы Запорожской АЭС.

8 октября член совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в результате повреждения последней линии связи между Запорожской АЭС и Украиной украинскими военными ЗАЭС больше не соединена с энергосистемой украинского государства.

По словам Рогова, ВСУ обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции минувшей ночью, нанеся критические повреждении линии электропередач на станции.