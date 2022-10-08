Минобороны РФ призвало не отменять празднование Нового года в России

В Минобороны России оценили решение губернаторов некоторых регионов не праздновать Новый год для поддержки мобилизованных.

Утром пятницы пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что губернаторы некоторых областей выступили с инициативой по отмене празднования Нового года для экономии средств и их направления на поддержку нужд россиян, которые были призваны в рамках частичной мобилизации.

В Минобороны РФ отметили, что ценят такую поддержку, но призвали отказаться от неё, поскольку она избыточна: Москва в состоянии обеспечить всех призванных военных самостоятельно.