Минобороны РФ призвало не отменять празднование Нового года в России

2022-10-08

10:21

В Минобороны России оценили решение губернаторов некоторых регионов не праздновать Новый год для поддержки мобилизованных.

Утром пятницы пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что губернаторы некоторых областей выступили с инициативой по отмене празднования Нового года для экономии средств и их направления на поддержку нужд россиян, которые были призваны в рамках частичной мобилизации.

В Минобороны РФ отметили, что ценят такую поддержку, но призвали отказаться от неё, поскольку она избыточна: Москва в состоянии обеспечить всех призванных военных самостоятельно.

Опубликовано: Ткачёв Андрей









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