Минобороны РФ призвало не отменять празднование Нового года в России
2022-10-08
10:21
В Минобороны России оценили решение губернаторов некоторых регионов не праздновать Новый год для поддержки мобилизованных.
Утром пятницы пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что губернаторы некоторых областей выступили с инициативой по отмене празднования Нового года для экономии средств и их направления на поддержку нужд россиян, которые были призваны в рамках частичной мобилизации.
В Минобороны РФ отметили, что ценят такую поддержку, но призвали отказаться от неё, поскольку она избыточна: Москва в состоянии обеспечить всех призванных военных самостоятельно.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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