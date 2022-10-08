Шестнадцатилетняя девушка ранена в при обстреле ВСУ села Бирюч в Белгородской области
2022-10-08
11:04
Украинские военные произвели обстрел российской деревни в Белгородской области, ранив несовершеннолетнюю девушку.
Утром 8 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал новое сообщение на своей странице в Telegram, где заявил, что вооружённые силы Украины обстреляли из артиллерии деревню Бирюч Валуйского района недалеко от Белгорода, ввиду чего ранения получила шестнадцатилетняя девочка.
По словам Гладкова, медики уже выехали в Бирюч с целью оказания помощи пострадавшей, однако в селе также наблюдаются повреждения частных домов, степень которых предстоит оценить.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
СК России сообщил о гибели трёх пассажиров машины от взрыва на Крымском мосту
Аксенов: Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновилось, поезда запустят после 20:00
Руденко: ракетный удар ВС РФ уничтожил автобус с 20 наёмниками из Польши
Минобороны: Генерал армии Сергей Суровикин назначен командующим сводной группировкой войск в районе СВО
Отбывающий наказание белорус Беляцкий получил Нобелевскую премию мира