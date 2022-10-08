Шестнадцатилетняя девушка ранена в при обстреле ВСУ села Бирюч в Белгородской области

2022-10-08

11:04

Украинские военные произвели обстрел российской деревни в Белгородской области, ранив несовершеннолетнюю девушку.

Утром 8 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал новое сообщение на своей странице в Telegram, где заявил, что вооружённые силы Украины обстреляли из артиллерии деревню Бирюч Валуйского района недалеко от Белгорода, ввиду чего ранения получила шестнадцатилетняя девочка.

По словам Гладкова, медики уже выехали в Бирюч с целью оказания помощи пострадавшей, однако в селе также наблюдаются повреждения частных домов, степень которых предстоит оценить.

Опубликовано: Ткачёв Андрей









{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:



 

 