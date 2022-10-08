Илья Резник потерял из-за Аллы Пугачевой свои доходы
2022-10-08
11:35
Поэт получал солидные авторские отчисления от ротации песен в исполнении Примадонны, но после ее отъезда они пропали из эфиров.
84-летний поэт-песенник Илья Резник пожаловался на резкое сокращение доходов после отъезда из России 73-летней Аллы Пугачевой, сообщает Космополитен.
Илья Рахмиэлевич получал солидные авторские отчисления от ротации песен в исполнении Примадонны, но после резкого заявления народной артистки, осуждающего спецоперацию РФ на Украине, они пропали из эфира.
Поэт пожаловался, что из-за потери гонораров он был вынужден закрыть даже свои детские театры. По словам Резника, финансовые проблемы коснулись также многих его коллег. Из-за запрета покинувших страну исполнителей отчисления авторам сократились в разы.
«Я понимаю, что руководство радиостанций хочет наказать артистов, плохо отзывавшихся о России и покинувших страну. Но так их не накажешь. У них всё равно будут корпоративы.... А мы, авторы, можем лишь писать стихи и музыку. И почему мы должны страдать из-за уехавших исполнителей?", - задался вопросом Илья Рахмиэлевич.
Он признался, что не собирается общаться с Пугачевой. «О чем с ней говорить? Она уехала, бросила свою Родину в непростой момент, что можно обсуждать?» — подчеркнул Резник.
Артист уточнил, что написал для Примадонны 71 песню. И он теперь не понимает, как в будущем году пройдет его юбилейный концерт, если там не будет написанных для Пугачевой стихов.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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