Гладков: ВСУ обстреляли село Бирюч в Белгородской области
2022-10-08
11:42
Губернатор Гладков заявил, что ВСУ обстреляли село Бирюч в Белгородской области.
8 октября РИА Новости сообщили, что село Бирюч Валуйского городского округа подверглось обстрелу со стороны Украины, ранена мирная жительница, девушка 16 лет. Об этом сегодня сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. О последствиях разрушений на земле данные уточняются, более подробная информация будет позже.
Белгородская область уже неоднократно подвергалась обстрелу украинских военных. На всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности.
Опубликовано: Елена Калиновская
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