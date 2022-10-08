Гладков: ВСУ обстреляли село Бирюч в Белгородской области

Губернатор Гладков заявил, что ВСУ обстреляли село Бирюч в Белгородской области.

8 октября РИА Новости сообщили, что село Бирюч Валуйского городского округа подверглось обстрелу со стороны Украины, ранена мирная жительница, девушка 16 лет. Об этом сегодня сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. О последствиях разрушений на земле данные уточняются, более подробная информация будет позже.

Белгородская область уже неоднократно подвергалась обстрелу украинских военных. На всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности.