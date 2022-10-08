Глава МИД Эстонии поздравил спецназ Украины с подрывом Крымского моста

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу поздравил Киев с совершением теракта в Керченском проливе на мосту в Крым.

Днём 8 октября лидер эстонского внешнеполитического ведомства Урмас Рейнсалу опубликовал новое сообщение, в котором заявил, что МИД Эстонии поздравляет спецназ вооружённых сил Украины с успешной диверсией и подрывом автомобильного полотна Крымского моста в Керченском проливе.

По данным издания "Украинская правда", за терактом на Крымском мосту стоят специальные агенты Службы безопасности Украины, осуществившие диверсию по прямому указанию Владимира Зеленского.