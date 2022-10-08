Глава МИД Эстонии поздравил спецназ Украины с подрывом Крымского моста
2022-10-08
12:44
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу поздравил Киев с совершением теракта в Керченском проливе на мосту в Крым.
Днём 8 октября лидер эстонского внешнеполитического ведомства Урмас Рейнсалу опубликовал новое сообщение, в котором заявил, что МИД Эстонии поздравляет спецназ вооружённых сил Украины с успешной диверсией и подрывом автомобильного полотна Крымского моста в Керченском проливе.
По данным издания "Украинская правда", за терактом на Крымском мосту стоят специальные агенты Службы безопасности Украины, осуществившие диверсию по прямому указанию Владимира Зеленского.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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