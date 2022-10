Этот владелец Tesla провел самую большую в мире танцевальную онлайн-вечеринку

DJ D-Nice выложил в свой Instagram для "Homeschoolin": социальная Дистанцирующая танцевальная вечеринка.

С подъемом COVID-19 пришло падение вечеринок, клубов и концертов. Умные люди начали практиковать социальное дистанцирование. Между тем, это оставило дефицит живой музыки и ночной жизни.

Однако у одного владельца Tesla, DJ D-Nice, была действительно классная идея.

По словам okayplayer, "он включил прямой эфир в своем Instagram: социальная дистанционная танцевальная вечеринка, 9-часовой марафон с джемами...[который] работал в течение почти 10 часов, привлекая огромную толпу пешеходов и знаменитостей, со всеми от Мишель Обамы до Джанет Джексон до Берни Сандерса и Стиви Уандера.

В тот вечер D-Nice посмотрело 100 000 зрителей."

Он также получил блестящие записи в New York Times и The New Yorker. IG D-Nice появился в качестве выдающейся танцевальной вечеринки в прямом эфире в мире.

Среди других слушателей были Эллен Дедженерес, Джастин Тимберлейк, Джо Байден и Джимми Фэллон.