СЦКК: армия Украины выпустила 6 ракет из HIMARS по Иловайску в ДНР
2022-10-08
13:00
Украинские войска нанесли массированный ракетный удар по городу Иловайск в Донецкой Народной республике.
Пресс-служба Совместного центра по контролю за координацией прекращения огня на Донбассе сообщила, что в ночь на 8 октября вооружённые силы Украины атаковали город Иловайск, выпустив по нему шесть ракет из реактивных систем залпового огня HIMARS производства США. По данным СЦКК, обстрел города был соверён ровно в полночь.
Также в ведомстве отметили, что ровно через тринадцать минут ВСУ обстреляли два центральных района Донецка, использовав при этом артиллерию калибра, характерного для НАТО.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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