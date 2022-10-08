СЦКК: армия Украины выпустила 6 ракет из HIMARS по Иловайску в ДНР

2022-10-08

13:00

Украинские войска нанесли массированный ракетный удар по городу Иловайск в Донецкой Народной республике.

Пресс-служба Совместного центра по контролю за координацией прекращения огня на Донбассе сообщила, что в ночь на 8 октября вооружённые силы Украины атаковали город Иловайск, выпустив по нему шесть ракет из реактивных систем залпового огня HIMARS производства США. По данным СЦКК, обстрел города был соверён ровно в полночь.

Также в ведомстве отметили, что ровно через тринадцать минут ВСУ обстреляли два центральных района Донецка, использовав при этом артиллерию калибра, характерного для НАТО.

Опубликовано: Ткачёв Андрей









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