Экс-генерал ФСБ Михайлов допустил дистанционный подрыв Крымского моста
2022-10-08
14:07
Бывший генерал ФСБ Александр Михайлов утверждает, что Крымский мост могли взорвать на расстоянии с помощью специального передатчика.
8 октября бывший генерал Федеральной службы безопасности России Александр Михайлов дал интервью журналистам издания "РИА Новости", где выразил уверенность в том, что злоумышленники могли подорвать автомобиль на Крымском мосту дистанционно. При этом Михайлов уверен, что подрыв машины был осуществлён с помощью некого радиосигнала, а не путём установки таймера.
Александр Михайлов подчёркивают, что российские правоохранители, которые занимаются изучением места преступления в Керченском проливе, смогут доподлинно установить обстоятельства произошедшего.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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