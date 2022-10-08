Минобороны РФ: российские военные отразили попытку наступления ВСУ на Купянском направлении
2022-10-08
15:35
В Минобороны РФ заявили, что российские военнослужащие успешно отразили попытку наступления украинской армии на Купянском направлении, уничтожив более 100 солдат ВСУ.
8 октября официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил о том, что российскими военными была пресечена очередная неудачная попытка наступления Вооружённых сил Украины на Купянском направлении фронта.
Конашенков добавил, что в результате провального наступления ВСУ потеряли более ста единиц живой силы, а также два танка, четыре автомобиля и пять боевых машин пехоты в районе посёлка Першотравневое и села Ягодное Харьковской области.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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