Минобороны РФ: российские военные отразили попытку наступления ВСУ на Купянском направлении

В Минобороны РФ заявили, что российские военнослужащие успешно отразили попытку наступления украинской армии на Купянском направлении, уничтожив более 100 солдат ВСУ.

8 октября официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил о том, что российскими военными была пресечена очередная неудачная попытка наступления Вооружённых сил Украины на Купянском направлении фронта.

Конашенков добавил, что в результате провального наступления ВСУ потеряли более ста единиц живой силы, а также два танка, четыре автомобиля и пять боевых машин пехоты в районе посёлка Першотравневое и села Ягодное Харьковской области.