Российская армия уничтожила более 160 иностранных наемников в Запорожье

2022-10-08

15:58

Министерство обороны России сообщило об уничтожении более 160 иностранных наемников в Запорожье.

В Министерстве обороны России рассказали об уничтожении высокоточными ударами более 160 иностранных наемников в Запорожье.

"Военно-космические силы России с использованием высокоточного оружия нанесли удары по пунктам дислокации иностранных наемников в Запорожье. Ликвидировано более 160 иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ", — сообщается в сводке оборонного ведомства.

Опубликовано: Максим Алексеев









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