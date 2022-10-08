Российская армия уничтожила более 160 иностранных наемников в Запорожье
2022-10-08
15:58
Министерство обороны России сообщило об уничтожении более 160 иностранных наемников в Запорожье.
В Министерстве обороны России рассказали об уничтожении высокоточными ударами более 160 иностранных наемников в Запорожье.
"Военно-космические силы России с использованием высокоточного оружия нанесли удары по пунктам дислокации иностранных наемников в Запорожье. Ликвидировано более 160 иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ", — сообщается в сводке оборонного ведомства.
Опубликовано: Максим Алексеев
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