На Николаево-Запорожском направлении фронта уничтожены более 240 солдат ВСУ
2022-10-08
15:58
В Минобороны РФ сообщили, что служащие российской армии уничтожили более 240 солдат ВСУ на Николаево-Криворожском направлении фронта.
8 октября заместитель начальника и начальник Управления пресс-службы и информации МО РФ Игорь Конашенков сообщил, что за минувшие сутки служащие ВС РФ уничтожили более 240 бойцов 3 батальонных тактических групп, танкового батальона и батальона нацгвардии ВСУ на Николаево-Запорожском направлении.
Оьмечается, что помимо живой силы украинской стороны были также уничтожены 12 танков, 14 боевых бронированных машин, 8 единиц автомобильной техники и 4 САУ в районах Суханово, Пятихатки, Садок, Ищенка, Брускинское, Карло-Марксовское и Малая Сейдеминуха Херсонской области.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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