В Минобороны РФ сообщили, что служащие российской армии уничтожили более 240 солдат ВСУ на Николаево-Криворожском направлении фронта.

8 октября заместитель начальника и начальник Управления пресс-службы и информации МО РФ Игорь Конашенков сообщил, что за минувшие сутки служащие ВС РФ уничтожили более 240 бойцов 3 батальонных тактических групп, танкового батальона и батальона нацгвардии ВСУ на Николаево-Запорожском направлении.

Оьмечается, что помимо живой силы украинской стороны были также уничтожены 12 танков, 14 боевых бронированных машин, 8 единиц автомобильной техники и 4 САУ в районах Суханово, Пятихатки, Садок, Ищенка, Брускинское, Карло-Марксовское и Малая Сейдеминуха Херсонской области.