Захарова ответила на оскорбления киевского режима после взрыва на Крымском мосту
2022-10-08
16:15
Россия в субботу раскритиковала украинскую реакцию на взрыв, повредивший Крымский мост, ключевую и символическую инфраструктуру полуострова.
«Реакция киевского режима на нанесение ущерба гражданской инфраструктуре демонстрирует его террористический характер», — заявила официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова, слова которой цитируют российские информационные агентства.
Украинские официальные лица в субботу писали только издевательские и ироничные комментарии по поводу взрыва, не взяв на себя ответственность.
Среди других сардонических шуток и саркастических комментариев Минобороны Украины сравнило атаку с атакой, в результате которой в апреле в Черном море был потоплен крейсер «Москва»
«Что еще вас ждет, русскофы?», - пишет МО Украины в Twitter.
Киевские службы безопасности (СБУ) со своей стороны опубликовали в Telegram стихи украинского поэта Тараса Шевченко на тему «Солнце встает на горящем мосту».
«Сегодня прекрасная возможность пересмотреть некоторые стихи Тараса Шевченко», — пошутили в СБУ.
Опубликовано: Тарас Медведев
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