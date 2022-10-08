Захарова ответила на оскорбления киевского режима после взрыва на Крымском мосту

Россия в субботу раскритиковала украинскую реакцию на взрыв, повредивший Крымский мост, ключевую и символическую инфраструктуру полуострова.

«Реакция киевского режима на нанесение ущерба гражданской инфраструктуре демонстрирует его террористический характер», — заявила официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова, слова которой цитируют российские информационные агентства.

Украинские официальные лица в субботу писали только издевательские и ироничные комментарии по поводу взрыва, не взяв на себя ответственность.

Среди других сардонических шуток и саркастических комментариев Минобороны Украины сравнило атаку с атакой, в результате которой в апреле в Черном море был потоплен крейсер «Москва»

«Что еще вас ждет, русскофы?», - пишет МО Украины в Twitter.

Киевские службы безопасности (СБУ) со своей стороны опубликовали в Telegram стихи украинского поэта Тараса Шевченко на тему «Солнце встает на горящем мосту».

«Сегодня прекрасная возможность пересмотреть некоторые стихи Тараса Шевченко», — пошутили в СБУ.

